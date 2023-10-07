تدريس الفرنسية بالمدارس الخاصة.. أول رد لوزير التربية على هجوم الإعلام الفرنسي

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إنّ المدارس الخاصة يجب أن تعمل وفق منهاج الوزارة.

مشيرا إلى أنه في إطار المراقبة التي اعتادت عليها المفتشية العامة القيام بها. تبين أن بعض المدارس الخاصة تعتمد تدريس مناهج اللغة الفرنسية.

وقال الوزير اليوم في الندوة الصحفية المشتركة مع وزراء عدة قطاعات أثناء عرض حصيلة السياسية التشغلية في الجزائر. إن الوزارة استدعت المدارس المعنية وأعلمتها بوجوب اعتمادها على المنهاج الوطني.

وأضاف الوزير في هذا الإطار، أن المناهج التي تعتمدها وزارة التربية نابعة من ثقافة وتاريخ المجتمع الجزائري. ولا يمكن تدنيسها بثقافة بلاد أخرى.

وبخصوص الهجوم الذي تعرضت له الوزارة من قبل الإعلام الفرنسي، قال الوزير إنّ الموضوع أخذ أبعادا أخرى خاطئة وغير مبنية على أسس صحيحة. مشيرا أن الوزارة لم تمنع تدريس اللغة بل بالعكس، فإن الجزائر متفتحة على كل اللغات سواءً كانت فرنسية أو لغة أخرى.