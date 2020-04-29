تدريس تلاميذ “البكالوريا “عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بهم” إجباريا “

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني امرتهم من خلالها بتكثيف عملية الدروس عن بعد خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا.

وطالبت الوزارة من المديريات أن يقوم كل استاذ بالاتصال بالتلاميذ عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بهم،وهذا باستعمال رقم تسجيل كل تلميذ وتقديم الدروس عبر التطبيقات الإلكترونية المتاحة ” ماسنجر، سكايب أو فايبر.

وقد شرعت العديد من مديريات التربية في هذه العملية، حيث تم تحقيق ما نسبته 40 بالمائة من الاستجابة مع تفاوت من مديرية إلى أخرى.

ويجدر التذكير أن المؤسسات التعليمية الخاصة قد شرعت في هذه العملية منذ أكثر من 20 يوما، حيث يعمل الأساتذة التابعين لها وفق جدول زمني مضبوط على تدريس التلاميذ وهذا بعدما قدم أولياء التلاميذ شكوى لهذه المؤسسات باعتبار أنهم دفعوا مستحقات 3 فصول،ولم يدرس أبناؤهم سوى فصلين فقط.