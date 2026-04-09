تدريس لغتان أجنبيتان لتلاميذ الثالثة ابتدائي..وزير التربية يكشف الجديد!

قال وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الخميس، إن القطاع استقبل دراسات متخصصة تشير إلى صعوبة لحد ما في تدريس تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي لغتين متشابهتين في الحروف وبعض كلمات النطق.

وأكد وزير التربية، في رده على أحد أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، “نحن متفقين أيضا على ما توفره الدراسات المتخصصة في هذه الدراسات التي تشير إلى صعوبة إلى حد ما تدريس تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي لغتين متشابهتان في الحروف وبعض مخارج كلمات النطق لو كانتا لغتان مختلفتان ممكن”.

وأضاف سعداوي، أن هذه الدراسات المتخصصة توجه إلى أن هذه المسألة يمكن تفاديها أو من الأفضل تفاديها. واتاحة المجال للتلميذ إلى أنه يبدأ بلغة واحدة. وحينما يتمكن منها قليلا يمكن بعد ذلك أن يتم برمجة لغة أخرى له في السنة الرابعة أو الخامسة.

وأشار الوزير، إلى أن مسألة تدريس لغتين أجنبيتين في آن واحد بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي مطروحة عند الوزارة. مردفا “ونحن عايناها ونسير نحو اعتماد مقاربة تعود بالفائدة على أبنائنا”.

