تدشين أكبر قطب صحي للإستعجالات في عنابة

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي رفقة والي عنابة اليوم السبت، على تدشين ووضع حيز الخدمة المستشفى الجهوي للإستعجالات الطبية الجراحية بالبوني ولاية عنابة، بقدرة إستيعاب تصل إلى 165 سرير.

وحسب بيان لوزارة الصحة، يعد هذا المستشفى الإستعجالى الذي يتربع على مساحة 38 الف متر مربع قطبا ذا أهمية كبيرة في المجال الصحي بالنسبة لولاية عنابة.

وكقطب جهوي يستقبل المرضى من الولايات الشرقية الأخرى. إلى جانب تخفيف الضغط عليها بالنظر إلى موقعه الإستراتيجي الذي يوفر سرعة في التنقل للوصول إليه.

ومن شأن هذا المرفق الحيوي الذي أنجز وفق معايير عصرية، توفير خدمات نوعية للمواطن الذي يوجد في حالة استعجالية. مع وضع تحت تصرفه جميع المستلزمات الضرورية من الاكثر تعقيدا الى ابسطها.

كما يتوفر هذا القطب الصحي على جميع التخصصات الاستعجالات المعقدة والدقيقة كأمراض القلب والقسطرة القلبية. وأمراض السكري والقدم السكري والإستعجالات، وطب الأسنان وغيرها من التخصصات.

كما يتوفر على جميع التجهيزات الطبية الضرورية كجهاز التصوير بالرنين المغناطيسيIRM. وجهاز الماسح الضوئي ،165 سرير منه 30 سرير مخصص للإنعاش. و3 قاعات العمليات، ومخابر لجميع أنواع التحاليل الطبية وغيرها من الأقسام. كما تعزز المستشفى ايضا بسيارة اسعاف.

وزير الصحة يشرف على إدخال حيز الخدمة مركزا جديدا لحقن الدم

في المحطة الثانية من الزيارة، أشرف وزير الصحةعلى وضع حيز الخدمة مركزا جديدا لحقن الدم بالقطب الصحي بمدينة البوني.

وتم تشييد المركز بمحاذاة المستشفى الجهوي للإستعجالات الطبية الجراحية الأكبر من نوعه بشرق البلاد، على مساحة تقدر بأكثر من 800متر مربع ويتكون من طابقين.

ويعد هذا المركز مرجعا طبيا في مجال بيولوجيا الدم على مستوى الشرق الجزائري. من شأنه ضمان التكفل لمرضى ولاية عنابة وكذا الولايات المجاورة لها.

حيث تضمنت وحداته خدمات طب نقل الدم، تحضير وفصل مكونات الدم، وتوزيع مكونات الدم، تخزين الزمر النادرة. وقد زود هذا المركز بمختلف الأجهزة الطبية الحديثة في مجال حقن الدم.