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تدشين أول سفينة للترفيه مصنوعة في الجزائر

بقلم نادية بن طاهر
تدشين أول سفينة للترفيه مصنوعة في الجزائر
صورة من الأرشيف "ميناء بوهارون"
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سيقوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، غدا السبت، بزيارة إلى تيبازة لتدشين أول سفينة للترفيه من نوع ” CORSAIRE” تمت صناعتها في الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، سيرافق عون، كل من وزير النقل محمد الحبيب زهانة، ووزير السياحة مختار ديدوش.

وتعتبر هذه الزيارة، هي الثانية من نوعها لمؤسسة ECOREP المتخصصة في تصنيع وإصلاح السفن ببوهارون.

أين سيتم تدشين أول سفينة للترفيه من نوع ” CORSAIRE” تمت صناعتها في الجزائر بكفاءات جزائرية.

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