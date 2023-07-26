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الوطني

تدشين أول محطة شحن كهربائي بمنتزه الصابلات

بقلم أسماء.ع
تدشين أول محطة شحن كهربائي بمنتزه الصابلات
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أشرف، اليوم الأربعاء، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على تدشين أول محطة شحن للسيارات الكهربائية. وهذا في منتزه الصابلات بالعاصمة.

كما كان برفقة وزير الطاقة، كل من وزير العمل فيصل بن طالب. والمدير العام لمجمع سونلغاز عجال مراد.

 وقال عرقاب في تصريح للصحافة، إن تدشين أعمدة شحن السيارات الكهربائية تعتبر خطوة مهمة والعملية ستعمم عبر كامل التراب الوطني. مضيفا  “ماهذه إلا بداية وسنشهد قريبا إنشاء محطات لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة واستخدام الهيدروجين كمزيج طاقوي يجسد حقيقة سياسة التحول الطاقوي التي تنتهجها الجزائر”.

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