تدشين أول محطة شحن كهربائي بمنتزه الصابلات

أشرف، اليوم الأربعاء، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على تدشين أول محطة شحن للسيارات الكهربائية. وهذا في منتزه الصابلات بالعاصمة.

كما كان برفقة وزير الطاقة، كل من وزير العمل فيصل بن طالب. والمدير العام لمجمع سونلغاز عجال مراد.