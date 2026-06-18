تدشين أوّل وحدة متخصصة في تصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة بالجزائر

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري اليوم الخميس، على تدشين أول وحدة متخصصة في تصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في الجزائر بولاية وهران. والتي تعد أدوية بيولوجية متقدمة موجهة لعلاج عدة أمراض، في مقدمتها السرطان.

للإشارة فإن المشروع المنجز من طرف مخابر “أوريون لاب”، يعتبر سابقة على المستوى الوطني في مجال الصناعة الصيدلانية. والثاني من نوعه في القارة الأفريقية.

أكد الوزير، أن المشروع يشكل محطة تاريخية في مسار تطوير الصناعة الصيدلانية بالجزائر. كونه يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية لضمان سيادة صحية من خلال توطين التكنولوجيا الحيوية المتقدمة، وتوفير علاجات مبتكرة لمرضى السرطان داخل الوطن.

كما عاين الوزير و الوفد المرافق له مختلف مصالح الوحدة الجديدة، و تلقى شروحات حول المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين شركة “أوريون لاب” وأحد المخابر الدولية الرائدة في هذا المجال.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور