تدشين إمتداد ميترو الجزائر من حي البدر نحو عين النعجة 2

أقدم وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان على تدشين إمتداد خط الميترو الرابط بين حي البدر وعين النعجة 2.

وحسب الشروحات المقدمة فإن الخط يمتد على طول 3.6 كلم، ويحتوي على 03 محطات مجهزة بسلالم ميكانيكية ومصاعد.

حيث يبلغ طول النفق 1840 متر مربع ويظم 03 منشآت للتهوية على طول الخط.

كما أن طول المحطة يبلغ 160 متر مربع محطة سطحية ومدخل بالإضافة إلى مصعدين كهربائيين للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

أما محطة جسر قسنطينة فيبلغ طولها 122 متر مربع وعمقها 34 متر مربع وتحتوي على 03 مداخل.

و03 مصاعد كهربائية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة

أما محطة عين النعجة فطولها 115 متر وعمقها 22 متر وتحتوي على أربع مداخل.

و03 مصاعد كهربائية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث تم تدشين المحطة يوم 09 أفريل 2018.