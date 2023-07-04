تدشين الإقامة الجامعية 1000 سرير بالمدرسة العليا للمناجمنت بالقليعة

أشرفت الأمينة العامّة لولاية تيبازة، كريمة مصنوعة، ممثلة عن والي الولاية أبو بكر الصّديق بوستة، على تدشين مشروع الإقامة الجامعية 1000 سرير بالمدرسة العليا للمناجمنت بالقليعة.

حسب بيان للولاية نشرته عبر المنصة الإلكترونية فايسبوك، أوضحت ان الامينة العامة كانت مرفوقة برئيس المجلس الشعبي الولائي.

كما تدشين الإقامة الجامعية بحضور السلطات المحلية المدنية و الأمنية، وهذا في إطار برنامج الإحتفال بالذكرى الـ 61 لعيد الإستقلال.