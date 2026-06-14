تدشين الشطر الثاني من المصعد الهوائي لولاية تيزي وزو

أشرف اليوم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، رفقة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية، ووالي ولاية تيزي وزو، على وضع حيز الخدمة الشطر الثاني من المصعد الهوائي لولاية تيزي وزو.

ويربط هذا المصعد الهوائي، بين محطة الولاية ومحطة سيدي بلوى، على طول خط يبلغ 1.8 كيلومتر ويضم محطتين.

وأكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على مواصلة إنجاز أشغال الشطر الثالث والأخير من المشروع. الذي يربط محطة سيدي بلوى برجاونة على طول خط يبلغ 1.1 كيلومتر، وهو من نوع تليفريك.

ويعكس هذا المشروع، بكل جلاء، التزام الدولة المستمر لدعم مشاريع البنية التحتية وحرصها الدؤوب على تطوير منظومة النقل الموجّه. بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ويستجيب لمتطلبات العصر. من خلال توفير وسيلة نقل مريحة، آمنة وصديقة للبيئة تسهم في تحسين نوعية الحياة.