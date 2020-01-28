تدشين الطبعة الـ14 لصالون التشغيل والتكوين

تم اليوم الثلاثاء، تدشين الطبعة الـ14 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين، بقصر المعارض في الجزائر العاصمة.

وحسبما أوردته “واج”، حضر تدشين الصالون، حوالي 30 مؤسسة تمثل العديد من قطاعات النشاطات وحوالي 40 مدرسة تكوين.

و أكد محافظ الصالون، علي بلخيري، أن هذه التظاهرة تُنظم لفائدة طالبي العمل والأشخاص الراغبين في انشاء مؤسساتهم الخاصة والجامعيين.

مضيفا، أن هذا الصالون، يعد ملتقى المؤسسات والإدارات الراغبة في توظيف مهارات، والشباب الباحث عن منصب شغل أو عن تكوين.

وأورد ذات المتحدث، أن الصالون يهدف إلى إقامة لقاءات وحوارات مباشروة ومقابلات توظيف واتصالات إعلامية.

ويتضمن الصالون، لقاءات وندوات وورشات استشارية، وإستعلامات حول اجراءات تمويل مختلف المشاريع المتعلقة بالمؤسسات الناشئة.

وستدوم فعاليات هذه التظاره، 3 أيام، إبتداء من اليوم الثلاثاء، حسب ذات المصدر.