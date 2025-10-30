تدشين الطريق الرابط بين مركب 5 جويلية وبابا أحسن

تم اليوم الخميس، وضع حيز الخدمة للشطرين الأول والثاني من الطريق الرابط بين محول 5 جويلية وخرايسية. وهو ما سيسمح بتخفيف الضغط المروري في عدد من بلديات غرب وجنوب العاصمة.

ويمتد هذان الشطران، اللذان أشرف على تدشينهما وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي. رفقة الوزير، والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي. من محول 5 جويلية إلى محول بلدية بابا حسن على مسافة 7 كيلومتر (كم)، في حين تقدر المسافة الإجمالية للمشروع بـ10 كم.

ومن شأن هذا المشروع تحسين انسيابية حركة المرور على مستوى بلديات العاشور، درارية، بابا حسن و أولاد فايت. مع تخفيف الضغط على الطريق الاجتنابي الجنوبي.

وفي تصريح صحفي، أكد الأمين العام لولاية الجزائر،عبد الرحمن رحماني، أن هذا الطريق صمم ليكون عند تسليم شطره الثالث والأخير “شريانا رئيسيا” في شبكة طرقات العاصمة. حيث سيسهل حركة المرور بشكل “كبير” من باب الوادي الى خرايسية.

علاوة على ذلك، كشف رحماني عن برمجة مشروع لربط المدينة الجديدة سيدي عبد الله بهذا الطريق. حتى يكون لها منفذ مباشر إلى باب الوادي،على أن تنطلق الأشغال بهذا المشروع سنة 2026.

وأشار المتحدث إلى أن العديد من مشاريع الأشغال العمومية الجاري إنجازها بالعاصمة سيتم استلامها مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة القادمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور