تدشين الطريق السيار منفذ “سيدي عبد الله_ زرالدة”

أشرف اليوم الخميس، وزير الأشغال العمومية لخضر رخروخ، رفقة والي العاصمة عبد النور رابحي، على تدشين الطريق السيار منفذ سيدي عبد الله وزرالدة.

وحسبما كشف عنه المدير الجهوي للجزاىرية للطرق السيارة، فإن الطريق السريع الرابط بين الطريق الاجتنابي الثاني. لسيدي عبد الله يحتوي الطريق على جسور كبيرة ب 1000 متر و3 محاولات لفك الخناق المروري على المدينة الجديدة.

وتتمثل المحاور في المحور الأول سيدي عبد الله والثاني محور الرحمانية الذي يربط ببلدية السويدانية. والمحور الثالث يتمركز بسيدي عبد الله نحو زرالدةعلى مسافة 6 كلم.

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