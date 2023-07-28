تدشين القنصلية العامة للجزائر بنابولي

قام عبد الكريم طواهرية، سفير الجزائر بروما رفقة شوقي شمام، القنصل العام للجزائر بنابولي يوم 27 جويلية 2023 بتدشين القنصلية العامة بنابولي.

ويأتي هذا تجسيدًا لقرار عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القاضي بافتتاح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابولي (الجمهورية الإيطالية) خلال لقائه بأعضاء الجالية الوطنية المقيمة بإيطاليا في شهر ماي من العام الماضي، وتطبيقًا لتعليماته الرامية لتحسين ظُروف التكفل بانشغالات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وقد جرى التدشين بحضور كل من عادل طالبي، القنصل العام للجزائر بميلانو، ممثلي السلطات المحلية التابعة للمقاطعة القنصلية (كامبانيا، موليزي، بوليا، بازيليكاتا، كالابريا وصقلية)، أعضاء السلك القنصلي المعتمد بنابولي ونائبي الجالية الوطنية بالخارج عن المنطقة 4 إلى جانب أعضاء من الجالية الجزائرية المقيمة بإيطاليا.

وقد ألقى كل من السفير والقنصل العام كلمة بهذه المناسبة، أكدا خلالها على أهمية افتتاح هذا المركز القنصلي الذّي من شأنه تقريب الإدارة من المواطن انطلاقَا من المكانة الخاصة التي تحظى بها الجالية الوطنية بالخارج لدى السلطات العليا للبلاد.

وسيشكل هذا الصـرح لا محالة فضاءً جديدًا لدعم وإشراك الجالية الجزائرية وكفاءاتها في مسار تنمية الجزائر الجديدة وجسـرًا لتقوية الروح الوطنية لدى بناتنا وأبنائنا في إيطاليا بالإضافة إلى تعزيز روابطهم مع الوطن الأم.

كما أعرب شوقي شمام، القنصل العام عن استعداده التام، رفقة الطاقم القنصلي، للعمل بكل تفان وإخلاص لتقديم خدمات قنصلية ذات جودة عالية ترقى إلى مستوى التطلعات، ومتمنيًا في الوقت ذاته للجميع التوفيق ودوام التألق والنجاح.

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