تدشين اللافتة العملاقة المهداة إلى عمال قطاع الصحة في ساحة 1 ماي بالعاصمة

يعلن كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، سليم دادة، عن التدشين الرسمي للملصقة العملاقة للأعمال 12 المختارة والمهداة إلى عمال قطاع الصحة.

ويأتي ذلك، بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للفنان الموافق لـ8 جوان، وفي إطار تنظيم حملة فنية تشاركية للمساهمة في انجاز لوحات ورسومات رقمية تشيد بالأطباء ومقدمي الرعاية الصحية ومهنة الطب بشكل عام.

وجاء هذا التكريم، بعدما كرس عمال الصحة، أجسادهم وقلوبهم وأرواحهم لمرضاهم في ظل جائحة كورونا.

للتذكير فإن هذه المبادرة جاءت بالإعلان عن حملة فنية تشاركية في العيد الوطني للطالب، 19 ماي، شارك فيها أكثر من 70 شابا وطالبا وفنانا، من المحترفين والهواة.

وقدم المشاركون، عبر أعمالهم الفنية، رسالة إعتراف وتقدير لقطاع الطب الذي يقدم اليوم أروع الأمثلة في التفاني والتضحية من أجل كسب معركة وباء كوفيد-19.

وستكون مراسيم هذا التدشين، اليوم الإثنين، على الساعة 13 في ساحة 1 ماي، قبالة المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا.

وسيكون التدشين، تحت إشراف كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، وبحضور الوالية المنتدبة للمقاطعة الإدارية لسيدي محمد، ورئيس بلدية سيدي محمد ومدير المستشفى الجامعي مصطفى باشا، وبعض الفنانين المشاركين في هذا العمل وبعض عمال الصحة.

https://web.facebook.com/SalimDada.dz/photos/a.10151243970940362/10158816580190362/?type=3&theater