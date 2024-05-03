أشرف وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الجمعة، بمركز المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي TDA، على تدشين المحطة الأرضية للبث عبر الساتل المخصصة لتوطين القنوات.

كما قام الوزير، بتفقد مختلف مرافق المحطة، على غرار قاعات المراقبة والاستقبال والبث.

هذا ووقف الوزير بساحة حرية الصحافة بالجزائر العاصمة، وقفة ترحم على أرواح شهداء المهنة، وذلك إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة.

كما قام لعقاب بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء مهنة الصحافة. الذين فقدوا في أحلك الظروف التي عاشتها البلاد وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم.

وأشرف الوزير على تسمية قاعة المحاضرات بملعب “05 جويلية - المركب الأولمبي محمد بوضياف”، باسم البطل الجزائري والصحفي الراحل عبد القادر حماني.