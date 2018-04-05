تدشين المحطة البحرية الجديدة للمسافرين في ميناء العاصمة شهر ماي المقبل 

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان،عن تدشين المحطة البحرية الجديدة للمسافرين بميناء العاصمة شهر ماي المقبل.

وأوضخ زعلان اليوم خلال زيارة عمل وتفقد قادته للعديد من مشاريع القطاع بالعاصمة رفقة الوالي عبد القادر زوخ

أن أشغال إنجاز المحطة البحرية الجديدة للمسافرين في ميناء العاصمة بلغت 98 بالمائة،مرتقبا استلامها شهرماي المقبل بطاقة استيعاب تقدر700ألف مسافرسنويا

حيث سيسمح بتوفير ظروف مثالية وحسنة لاستقبال المواطنين المسافرين عبر البواخر، خاصة واننا على ابواب موسم العطل و الاصطياف.

كما صرح زعلان عن استلام التوسعتين الجديدتين لميتروالجزائرمن البريد المركزي إلى ساحة الشهداء ومن حي البدرإلى عين النعجة خلال الأسابيع القادمة.

ومع تدشين التوسعتين الجديدتين من البريد المركزي إلى ساحة الشهداء ومن حي البدرإلى عين النعجة سينتقل طول الشبكة إلى18كم عبر19محطة.

وأضاف الوزيرأن استلام المطار الدولي الجديد للجزائر العاصمة سيكون في نهاية العام الجاري 2018.