تدشين المدرسة الوطنية للشبه الطبي ببومرداس

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين، على تدشين المدرسة الوطنية للشبه الطبي بحي الساحل ببومرداس.

وحسب بيان للوزارة، طاق الأستاذ سايحي، بمختلف الأقسام التي تتوفر عليها المدرسة من قاعات دراسية، مخابر، مدرجات والمكتبة المخصصة للمطالعة وكذا قاعة للعلاج.

كما إستمع إلى التوضيحات المقدمة من قبل مسيري هذه المدرسة التي تتسع لأزيد من 250 مقعد بيداغوجي وقدرة إيواء تصل إلى 78 متكون.

وأكد البيان، أنه ومن شأن هذا المرفق التكويني ضمان تكوين نوعي للموارد البشرية وضمان منتوج سلك شبه الطبي في الاختصاصات التي تدعم احتياجات المؤسسات الصحية في هذه الولاية.

بالإضافة إلى إعداد المورد البشري اللازم للهياكل الاستشفائية قيد الإنجاز وذلك بمجرد دخولها حيز الخدمة.

ويوفر المعهد تخصصات على غرار تخصص القابلة، والممرض، ومساعد ممرض، والمدلك الطبي، ومخبري، مشغل وأجهزة التصوير الطبي.

وشدد الوزير على ضرورة تهيئة ظروف الايواء لطلبة الولايات المجاورة.

كما زار الوزير والوفد المرافق له مشروع إنجاز مستشفى 120 سرير ببودواو. والذي كان في السابق مشروع مخصصا لإنجاز مستشفى خاص بالامراض العقلية.

قبل أن يتقرر تحويله إلى مؤسسة عمومية استشفائية ذات تخصصات عدة منها الإستعجالات، الطب العام ،التوليد وغيرها.