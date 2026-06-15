تدشين المركز القطاعي لليقظة والكشف والاستجابة للحوادث السيبراني

نظّمت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم، منتدى الأمن السيبراني. يعنى بقضايا حماية الفضاء السيبراني في القطاع وتعزيز المرونة الرقمية لقطاع البريد والمواصلات. تزامنا مع تدشين للمركز القطاعي لليقظة والكشف والاستجابة للحوادث السيبراني (MPT-CERT). بحضور سيد علي زوقي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وسفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر مين كيونغ-تي.

وقد شكّل المنتدى منصة تبادل مميزة بين الفاعلين المؤسساتيين، ومتعاملي القطاع. والشركاء الدوليين حول التحديات الراهنة والمستقبلية للأمن السيبراني. ويندرج هذا الحدث في إطار الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز قدرات الوقاية والكشف والإستجابة للحوادث السيبرانية ضمن منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وأكد الوزير، على الأهمية الإستراتيجية للأمن السيبراني بالنسبة للسيادة الرقمية للبلاد، مذكّرًا بالجهود التي يبذلها القطاع لتزويد الجزائر ببنية تحتية للمراقبة والاستجابة للحوادث ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة. وأشار بصفة خاصة إلى الدور المحوري للمركز القطاعي لليقظة والكشف والاستجابة للحوادث السيبرانية (MPT-CERT). الذي يعد الركيزة التنفيذية المكلفة بالمراقبة المستمرة وتحليل التهديدات وتنسيق الاستجابة للحوادث لفائدة جميع هيئات القطاع.

ومن جهته، أشاد سفير جمهورية كوريا الجنوبية، في كلمته، بنوعية التعاون الثنائي بين الجزائر وكوريا الجنوبية في مجال الأمن السيبراني. مذكّرًا بالدعم التقني الذي تقدمه الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الكشف والاستجابة للتهديدات السيبرانية. وأكد على حرص بلاده على مواصلة وتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، خاصة من خلال برامج التكوين ونقل الكفاءات وتبادل الخبرات.

وكان هذا المنتدى مناسبة لعرض التقدم المحقق في إطار البرنامج القطاعي لتعزيز الأمن السيبراني، وكذلك آفاق التطوير المستقبلية. خاصة في ما يتعلق بالتعاون مع فرق الاستجابة والرصد المبكر للحوادث السيبرانية، وتطوير الموارد البشرية، والتحديث المستمر لأدوات الدفاع. وجدد السيد الوزير التزام الوزارة بمواصلة هذه الديناميكية من أجل ضمان فضاء سيبراني وطني آمن ومرن ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

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