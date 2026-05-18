تدشين المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد في بشار

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة د.صورية مولوجي على تدشين المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد بولاية بشار.

وذلك في إطار البرنامج الوطني للتكفل باضطراب طيف التوحد الرامي إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة. تجسيدا للرعاية الخاصّة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. للتكفّل بالأشخاص المصابين بإضطراب طيف التوحد. والهادفة إلى ضمان التكفل الشامل وخلق الظروف المناسبة لتأهيلهم. من التشخيص المبكر إلى التأهيل والعلاج. وصولا إلى إدماجهم الاجتماعي والمهني.

كما قامت وزيرة التضامن، بتفقد مختلف مرافق وأجنحة المركز، حيث اطلعت على القاعات البيداغوجية المتخصصة. وفضاءات التأهيل الحسي والسلوكي، ومصالح الأرطوفونيا والعلاج النفسي الحركي. إلى جانب قاعات التقييم والمتابعة، والوسائل التقنية والبيداغوجية المسخرة لضمان تكفل نوعي يستجيب للمعايير المعتمدة.

وأبرزت الوزيرة أنه في إطار تحقيق التكفل الأمثل بالأشخاص المصابين بإضطراب طيف التوحد. يسهر القطاع على استحداث مراكز متخصصة للتكفل بهذه الفئة عبر الولايات. والتي تعمل على ضمان تكفل وفق برامج بيداغوجية جديدة. وموحدة إنطلاقا من المرجعيات المعرفية والعلمية المعتمدة دوليا.

في حين، أوضحت مولوجي أنه تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، سيواصل القطاع جهوده الرامية إلى تطوير منظومة التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، من خلال تدشين سلسلة من المراكز المتخصصة عبر بعض الولايات كمرحلة أولى، كانطلاقة فعلية لتجسيد رؤية وطنية متكاملة ترمي إلى تمكين الأشخاص المصابين بالتوحد وتحسين جودة حياتهم، وترقية آليات إدماجهم الاجتماعي والتربوي، فضلا عن تعزيز الوعي المجتمعي والمساهمة في الحد من الحواجز النفسية والاجتماعية التي قد تعيق اندماجهم الكامل داخل المجتمع.

كما أكدت أن هذه الديناميكية ستتعزز أكثر بانجاز المركز الوطني للتوحد. باعتباره قطبا مرجعيا ونقطة ارتكاز محورية لتنسيق وتوحيد جهود مختلف الفاعلين. لاسيما المؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بالمركز بولاية بشار اكدت الوزيرة أنه يشكل لبنة جديدة ضمن مسار تحديث خدمات التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد بالولاية. مؤكدة على ضرورة توفير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لضمان فعالية الأداء وجودة الخدمات المقدمة.

كما أعطت الوزيرة تعليمات صارمة بتعزيز التجهيزات واللوازم البيداغوجية والتعليمية لصالح الأطفال قبل الدخول الاجتماعي القادم. وفتح عملية التسجيلات مباشرة.

