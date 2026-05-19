تدشين المركز المتخصص في التكفل بالمصابين بالتوحد في وهران

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي، صباح اليوم الثلاثاء، على تدشين المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد بولاية وهران.

وأوضحت وزارة التضامن أن تدشين هذا المركز يُعد إضافة نوعية للمنظومة المحلية للتكفل. بالنظر إلى ما يوفره من فضاءات بيداغوجية وعلاجية متخصصة وتجهيزات حديثة موجهة لدعم مسارات المرافقة والتأهيل.

وقد حرصت الوزيرة خلال هذه الزيارة على الوقوف عند كل مرفق والاطلاع الدقيق على مستوى جاهزيته. من القاعات البيداغوجية المُهيأة وفق أحدث المعايير، إلى فضاءات التأهيل الحسي والسلوكي. المصممة لتلبِي الاحتياجات الخاصة لكل طفل. مرورا بمصالح الأرطوفونيا والعلاج النفسي الحركي التي تمثل أساس التكفل العلاجي المتخصص. وصولا إلى قاعات التقييم والمتابعة المُجهزة بوسائل تقنية وبيداغوجية متطورة.

ويأتي هذا المشروع في سياق تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بإرساء شبكة متكاملة من المراكز المتخصصة عبر مختلف ولايات الوطن، بما يعكس تحولا نحو مقاربة مؤسساتية أكثر تنظيما وفعالية في التكفل باضطراب طيف التوحد، تقوم على تعزيز القرب من المواطن وتوسيع نطاق التغطية الخدماتية.

ويعد مركز وهران، بعد مركز بشار الذي تم تدشينه بالأمس، محطة ثانية ضمن هذا المسار الهادف إلى تعميم هذه الهياكل على باقي ولايات الوطن، تحضيراً للدخول المدرسي المقبل، بما يضمن تحسين نوعية الخدمات وتوسيع فرص الإدماج التربوي والاجتماعي للتلاميذ، هذا وكانت السيدة الوزيرة قد أعلنت عن جاهزية مراكز وملحقات أخرى ستفتح أبوابها في الموسم الدراسي القبل 2026-2027، في كل من ولاية تبسة، تيبازة، الجزائر.

