تدشين المقر الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية

أشرف وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، على الإفتتاح الرسمي للمقر الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بحي الأعمال باب الزوار. والذي حضي بإسم المجاهد الراحل “سعيد آيت مسعودان”.

وحضر الإفتتاح وزير المجاهدين وذوي الحقوق، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير السياحة والصناعة التقليدية ووالي ولاية الجزائر. إلى جانب رؤساء وممثلي مختلف هيئات الدولة والهيئات الدستورية والاستشارية. وكذا السلطات المحلية وممثلي الأسلاك الأمنية.

المقر الجديد للخطوط الجوية يتربع على مساحة 11197 متر مربع. ومتكون من جزئين بسبعة وتسعة طوابق على التوالي والمنجز بمعايير عالمية. من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في عصرنة خدمات الشركة، بتعميم الرقمنة وتحسين جودة الخدمات.

كما يتسم بإستخدام تكنولوجيات عالية في إنجازه وتصميمه، ويتمتّع بجل المرافق التي من شأنها إضفاء جو مميز وعصري على العمل بالشركة. منها قاعات إجتماعات ومحاضرت وصالة إطعام وغيرها من المزايا والتجهيزات العصرية التي من شأنها أن تلعب دورا هاما في تحسين أداء الجوية الجزائرية، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي بحي الأعمال باب الزوار.

وتم خلال مراسم الإفتتاح تكريم كل الرؤساء المدراء العامون الذين تعاقبوا على تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ بسط السيادة عليها.