تدشين المقر الجديد للبنك الوطني الجزائري بباب الزوار

قام البنك الوطني الجزائري بتدشين مقره الاجتماعي الجديد بباب الزوار (الجزائر العاصمة), بحضور وزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, والمدير العام لهذا البنك العمومي, سمير تمرابط.

وحسب بيان للبنك، فقد جرت مراسم التدشين, أمس السبت, بمناسبة إحياء الذكرى 63 لعيد الاستقلال, بمشاركة العديد من المسؤولين الرسميين و مسيري مؤسسات.

وأكد البنك الوطني الجزائري أن تدشين هذا المقر الجديد, المصمم لتوفير بيئة عمل عصرية تدمج بين الكفاءة والراحة و تعزز من روح التعاون و الابداع, يعد “محطة مهمة” في استراتيجيته الرامية إلى التطور و العصرنة والتكيف مع متطلبات السوق”.

وجاء في البيان: “يجسد هذا المبنى التزام البنك الوطني الجزائري بتعزيز مكانته كبنك رائد في القطاع المصرفي, مع تكريس قيمه الوطنية و حرصه على تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية”.

وأشاد البنك, الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى 59 لتأسيسه, بالجهود المشتركة لفرق عمله و الشركاء والموظفين الذين ساهموا في تجسيد هذا المشروع, مؤكدا عزمه على مواصلة التزامه في خدمة التنمية الاقتصادية للوطن.