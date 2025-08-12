تدشين المقر الجديد للمديرية المركزية للوقود لوزارة الدفاع بالعاصمة

أشرف اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، على مراسم تدشين المقر الجديد للمديرية المركزية للوقود لوزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة بالناحية العسكرية الأولى.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “بإسم الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. اللواء محمد الصالح بن بيشة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. يشرف على مراسم تدشين المقر الجديد للمديرية المركزية للوقود لوزارة الدفاع الوطني. بالجزائر العاصمة بالناحية العسكرية الأولى”.

وجرت مراسم التدشين، بحضور رئيس دائرة التنظيم والإمداد، المدير المركزي للوقود لوزارة الدفاع الوطني. ومديري ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وبعد مراسم الإستقبال، تابع الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني عرضا شاملا حول المديرية. ليقوم بعدها بتفقد مختلف منشآت المقر الجديد.

وفي لقائه يإطارات ومستخدمي المديرية المركزية للوقود، أكد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالدور الهام والمحوري للمديرية المركزية للوقود في مجال الإسناد اللوجيستي والتموين بالمواد البترولية على مختلف تشكيلات ووحدات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي عبر كامل التراب الوطني، لضمان جاهزية عملياتية قصوى.

وفي الختام، وقع الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني على السجل الذهبي للمديرية.