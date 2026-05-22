أشرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء الخميس، على تدشين المقر الجديد للمركز الثقافي الجزائري بالقاهرة، في ختام زيارته إلى مصر.

ويندرج تدشين المقر الجديد في إطار تنفيذ التعليمات السامية لرئيس الجمهورية القاضية بإعادة تفعيل نشاط هذا المركز الثقافي. بما يكفل تعزيز الإشعاع الحضاري والثقافي للجزائر بجمهورية مصر العربية.

وكذا توطيد أواصر الأخوة والتقارب بين الشعبين الجزائري والمصري، وتوثيق وشائج التواصل والارتباط بين أفراد الجالية الوطنية ووطنهم الأم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور