تدشين المقر الجديد للمركز الوطني للسينما بالعاصمة

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، مساء أمس السبت، على تدشين المقر الجديد للمركز الوطني للسينما (CNC)، ببلدية حيدرة بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة، يتميز المقر الجديد باستحداث الشباك الموحد، الذي يجمع مختلف الخدمات والإجراءات الإدارية المتعلقة بالنشاطات السينماتوغرافية في فضاء واحد. بما يضمن تبسيط المسار الإداري، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمة العمومية.

ويتولى الشباك الموحد استقبال ومعالجة طلبات منح تأشيرة الاستغلال السينمائي والتأشيرة الثقافية. وطلبات الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية. وطلبات الرخص المتعلقة بنشاطات الصناعة السينماتوغرافية.

وبالمناسبة، أعلنت الوزيرة إطلاق اسم المخرج السينمائي الراحل لمين مرباح على الشباك الموحد بالمركز الوطني للسينما. تزامنًا مع رحيله الجمعة ومواراة جثمانه الثرى. تكريمًا لمسيرته الفنية الحافلة بالتميز والعطاء. وعرفانًا بإسهاماته البارزة في خدمة السينما الجزائرية، باعتباره من الأسماء التي أسهمت في ترسيخ هوية سينمائية جزائرية أصيلة.

وعرفت مراسم التدشين حضور نخبة من الفنانين والمخرجين والمنتجين. إلى جانب عدد من الفاعلين والناشطين في مجال السينما.

وتبادلت الوزيرة أطراف الحديث مع الحضور، واستمعت إلى آرائهم وانشغالاتهم وتطلعاتهم. مؤكدة أن تطوير الصناعة السينماتوغرافية تظل مسؤولية جماعية تستوجب تكاتف جهود جميع الفاعلين في القطاع.

وأكدت الوزيرة على عقد لقاء تشاوري مع الأسرة السينمائية في أقرب الآجال، ليكون فضاءً للحوار وتبادل الأفكار والمقترحات. وطرح مختلف الانشغالات المهنية. بما يسهم في ترقية وتطوير الصناعة السينماتوغرافية الوطنية. وترسيخ مقاربة تشاركية في رسم آفاق السينما الجزائرية.