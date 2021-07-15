تدشين المقر الجديد للمصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات

أشرف المدير العام للأمن الوطني، فريد زين الدين بن الشيخ، اليوم الخميس، على تدشين المقر الجديد للمصلحة المركزية للإتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة لمديرية الشرطة القضائية، بواد السمار بالعاصمة.

وفي بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد مراقب الشرطة محمد شاقور، مدير الشرطة القضائية، أن هذه المصلحة المركزية ذات إختصاص وطني وطابع عملياتي بامتياز في مكافحة الشبكات المنظمة للاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين والسلطات القضائية المختصة.

وأشارالبيان، أنه وفي إطار مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، تمكنت هذه المصلحة العملياتية خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، من معالجة 96155 قضية متعلقة بالمخدرات أسفرت عن حجز 23 طن و763 كلغ و992 غرام من الكيف المعالج و7012488 قرص من المؤثرات العقلية.