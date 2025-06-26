أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، رفقة مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي. ليراتو دوروثي ماتابوجي، على مراسم تدشين المقر الرسمي للجنة الإفريقية للطاقة (AFREC).

وأوضح بيان الوزارة، اليوم الخميس، أن وزير الدولة عبّر عن فخر الجزائر واعتزازها باحتضان هذا المرفق القاري الهام، مؤكدا أن هذا الإنجاز يندرج ضمن التزام الجزائر. التاريخي والمبدئي بالعمل الإفريقي المشترك. من أجل تعزيز قيم الوحدة والتضامن والتكامل بين دول القارة، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف عرقاب أن تدشين المقر الرسمي للجنة الإفريقية للطاقة بالجزائر يشكل محطة إستراتيجية بالغة الأهمية في مسار بناء منظومة طاقوية إفريقية مندمجة وعادلة، تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب التحولات العالمية المتسارعة. لاسيما ما تعلق بمتطلبات الانتقال الطاقوي، وتوسيع فرص النفاذ إلى الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية.