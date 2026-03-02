تدشين الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بقسنطينة

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور وسيم قويدري، اليوم الاثنين، على تدشين الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بولاية قسنطينة تحت اسم الفقيد البروفيسور يحي قيدوم، وهذا خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير إلى الولاية.

وعاين الوزير مختلف وحدات و مخابر الوكالة الجهوية التي توفر خدماتها لصالح المتعاملين عبر 16 ولاية. بشرق و جنوب شرق الوطن، وهذا قصد تقريب خدماتها وضمان السرعة. والدقة في عملية مراقبة نوعية المنتجات الصيدلانية.

