تدشين المنطقة الصناعية بأولاد بن دامو في تلمسان

أشرف كل من وزير الصناعة، سيفي غريب، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، على تدشين المنطقة الصناعية المتواجدة بمنطقة “أولاد بن دامو” ببلدية مغنية في تلمسان.

هذا وشرعت وزيرة التضامن، رفقة وزير الصناعة في زيارة عمل وتفقد بولاية تلمسان، تدوم يومين.

وتشكّل هذه الزيارة مناسبة لإبراز أوجه التكامل بين القطاعين الصناعي والاجتماعي، من خلال دعم التشغيل. وتمكين المرأة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة. بما يساهم في تجسيد رؤية الدولة لبناء اقتصاد منتج ومتوازن يضع المواطن في صلب مسار التنمية.