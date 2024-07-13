تدشين النفق الأرضي بالطريق الوطني 41 بالشراقة

أشرف وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، رفقة والي العاصمة، على مراسم تدشين ووضع حيز الخدمة النفق الأرضي على مستوى الطريق الوطني رقم 41 “مدخل المستشفى العسكري الأم والطفل” ببلدية الشراقة.

وإختتم الوزير، زيارة العمل والتفقد، لمشاريع القطاع بإقليم ولاية الجزائر العاصمة، بتدشين هذا النفق.

حيث أن هذا المشروع التنموي سيسهل من الضغط المروري على ساكنة المنطقة ومستعمل الطريق.

وتمت الزيارة بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، الوالي المنتدب بالنيابة للمقاطعة الإدارية لشراقة، ونواب البرلمان بغرفتيه.

ورئيس المجلس الشعبي البلدي لشراقة، ومؤسسة الإنجاز، وإطارات وزارة الأشغال العمومية، وإطارات الولاية.