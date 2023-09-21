تدشين بنك الجزائر بالسنغال ”Algerian Bank of Sénégal”

أشرف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس، رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني على التدشين الرسمي للمصرف الجزائري بنك الجزائر بالسنغال” Algerian Bank of Sénégal” بالعاصمة داكار تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويعد البنك الجزائري السنغالي ثاني بنك جزائري يفتتح بالخارج بعد تدشين بنك الاتحاد الجزائري بالعاصمة الموريتانية نواكشط.

كما يأتي تدشين البنك ضمن الاجراءات الرامية إلى تسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية بين الجزائر وباقي الدول الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس المال الاجتماعي لـ “البنك الجزائري في السنغال” الذي دشن في العاصمة داكار. قدر بـ 100 مليون دولار أمريكي، وتم إنشاؤه من طرف أربعة بنوك عمومية جزائرية.