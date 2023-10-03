أشرف سفير الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على تدشين تمثال الأمير عبد القادر بأمريكا

وقام محمد حناش، سفير الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية، بزيارة لمدينة القادر الأمريكية (مقاطعة آيوا). التي حملت منذ تأسيسها سنة 1846 اسم الأمير عبد القادر. تخليدا لرمز المقاومة الجزائرية وأحد معالم فكر التسامح والتعايش بين الأديان.

وقام السفير بهذه المناسبة بتدشين تمثال الأمير عبد القادر. كما التقى برئيس بلدية القادر وبعض أعيان المدينة واطلع على نشاطات جمعية عبد القادر. التي تعمل على التعريف بهذه الشخصية الجزائرية ونشر قيم التسامح التي نادى بها.