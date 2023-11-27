تدشين ثلاث مساجد جديدة بمستغانم

باشر وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي ووالي مستغانم أحمد بودوح زيارة عمل وتفقد. وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية والمساجد والمدارس القرآنية. والزوايا والمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الولائي واللجنة الأمنية ونواب البرلمان بغرفتيه.

في أول محطة من الزيارة، وبدار الثقافة ولد عبد الرحمان كاكي أشرف الوزير على انطلاق فعاليات الملتقى الوطني في طبعته الأولى1. الموسوم بـ ” دور الزوايا والمدارس القرآنية في ترسيخ الخطاب الديني. المعتدل وتعزيز الوحدة الوطنية.

وفي كلمة وزير الشؤون الدينية والأوقات، جدد من مسنغانم تأكيد دعم الجزائر المشروط واللامحدود للقضية الفلسطينية.

وأوضح الوزير خلال تدخله ضمن الملتقى أن الجزائر لا تقبل الظلم ووقفت مع كل المظلومين في العال.م لأننا عانينا وعرفنا الظلم من المستعمر.

وأضاف أن المقاومة الفلسطينية استمدت روح المقاومة من مقاومة الشعب الجزائري خلال كفاحه المرير ضد المستعمر الغاشم.

في ختام الملتقى تم تقديم تكريمات لفائدة أربع 04 طلبة ناجحين في المسابقات الدولية والوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده.

ليتم بعدها التوجه لمعاينة مسجد بدر بوسط مدينة مستغانم المساجد والذي خصص له والي الولاية. خلال وقوفه شخصيا على ظروف هذا المعلم الأثري الديني. ومعاينته في زيارة سابقة، مقررا تسجيل عملية مستعجلة لترميمه بمبلغ قدر بـ 05 مليار سنتيم.

ببلدية_سيرات، أشرف الوزير على تدشين مسجد عقبة بن نافع المتواجد بحي 11 ديسمبر 1960. والذي تقدر مساحته بـ 1300 م² ، بطاقة إستيعاب أكثر من 1500 مصلي.

وببلدية مزغران تدشين كل من مسجد حمزة بن عبد المطلب بحي قلوعة الشارف والذي يتربع على مساحة 3335 م ². بطاقة إستيعاب أكثر من 2000 مصلي. ومسجد القعقاع بن عمرو التميمي بحي” صناع المقام “. والذي إنجز بتكلفة 7.2 مليار سنتيم من تبرعات المحسنين بطاقة إستيعابية أكثر من 1500 مصلي.