أشرف المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، برفقة والي الشلف، مصطفى صادق، اليوم الأربعاء، على تدشين ثلاث منشآت أمنية جديدة بالشلف.

ويتعلق الأمر بمصلحة العتاد ما بين الولايات ببلدية أم الدروع، ومرقد العزاب ملحق بها، وجناح إقامي جديد بوحدة حفظ النظام 112.

وتغطي مصلحة العتاد ما بين الولايات، 93 مصلحة أمنية عبر خمس ولايات هي الشلف، عين الدفلى، غليزان، تيسمسيلت وتيارت.

وبذات المنشأة تم تدشين مرقد العزاب الملحق للمصلحة، حمل إسم شهيد الواجب الوطني مفتش الشرطة ” محمد سحنون” .

كما دشن لهبيري الجناح الإقامي الجديد لوحدة حفظ النظام 112 بالشلف، الذي تقدر طاقة استيعابه بـ 430 سريرا.

وبلغت نسبة التغطية الأمنية بولاية الشلف، 100 بالمائة فيما يخص دوائر الولاية الإثنتي عشر.

وذلك بمعدل شرطي لكل 255 مواطن، وفق ما صرّح به للصحافة المحلية، المفتش الجهوي لشرطة الوسط، مراقب الشرطة محمود رابح.