تدشين خط السكة الحديدية بين تيسمسيلت- بوغزول-المسيلة الإثنين المقبل

اعلنت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية انه سيتم تدشين خط السكة الحديدية الرابط بين تيسمسيلت-بوغزول-المسيلة الذي يبلغ طوله 290 كلم الإثنين المقبل.

وأوضح عبذ القادر مازار المدير المركزي المكلف بالاتصال لدى الوكالة التابعة لوزارة النقل ان هذا الخط الذي انجزه بشكل كلي مجمع مؤسسات عمومية سيمر بخمس ولايات هي تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، المدية والمسيلة. وذلك في اطار خط السكة الحديدية الاجتنابي للهضاب العليا الموازي لخط شمال البلاد.

وأضاف ذات المسؤول ان الاشغال في اطار خط السكة الحديدية الذي يعتبر “مشروعا ضخما”، أين تركزت حول انشاء شطرينالاول على مسافة 151 كلم، و يربط بين مسيلة وبوغزول. والثاني بطول 139 كلم بين بوغزول وتيسمسيلت وبسرعة تقدر ب160 كلم /ساعة.

وكانت اشغال انجاز الشطر الاول (المسيلة-بوغزول) قد اوكلت اشغال انجاز الشطر الاول “المسيلة-بوغزول” الى مجمع مؤسسات عمومية تتكون من كوسيدار للمنشآت الفنية (الشركة الرئيسية)، و انفرا- رايل وسيرور وايستل رايل. اما الشطر الثاني فقد تم ايكاله لمجمع مؤسسات عمومية يتكون من انفرافير (المؤسسة الرئيسية) وجي سي بي وسابتا والمؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى وايستل رايل ووسيتي رايل.

في حين المتابعة والمراقبة هذا المشروع فقد كلف بها ايضا مجمع المؤسسات العمومية المتكون من شركات سيتي-رايل و سيدام و سيتور بالنسبة للشطر الاول, فيما كلف مجمع سايتي و سيدام و سيتا بالشطر الثاني.