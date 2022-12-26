تدشين خط “تيسمسيلت – بوغزول – المسيلة” اليوم.. هذا موعد أول رحلة

سيتم تدشين خط السكة الحديدية الرابط بين “تيسمسيلت – بوغزول – المسيلة ” الذي يبلغ طوله 290 كلم اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022.

وستنطلق الرحلة الأولى على الخطّ غدا الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 عند الساعة الخامسة 05:00 صباحا. من محطة برج بوعريريج، مرورا بالمسيلة، الجلفة، بوغزول، وتيارت، وصولا إلى تيسمسيلت.

وتقدّر مدّة الرحلة الكاملة 4 ساعات و11 دقيقة. فيما تنطلق رحلة العودة من محطة تيسمسيلت، عند الساعة الرابعة والنصف 16:30 مساء.