تدشين سفينة صيد بأعالي البحار في بومرداس

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، على تدشين سفينة صيد التونة ذات طول 35 متر منجزة من طرف مؤسسة بناء و استصلاح السفن CORENAV.

وحسب بيان للوزارة، تعتبر هذه السفينة، الرابعة من نوعها التي تم إنجازها من طرف هذه المؤسسة منذ 2021. في انتظار استكمال الخامسة ذات طول 42 مترا قريبا. مما سيعزز أسطول الصيد الوطني في أعالي البحار.

وثمن الوزير، المجهودات المبذولة في مجال بناء سفن الصيد باعتباره تحدي كبير. في إطار الاستراتيجية الوطنية لترقية هذا النشاط، مما سيساهم في رفع الإنتاج الوطني من السمك.

وقام الوزير، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد، إلى بومرداس، أين أشرف في مستهل الزيارة، على انطلاق الحملة الوطنية لاستزراع صغار الأسماك من نوع ذئب البحر والقاجوج الملكي لموسم 2025-2026، بميناء زموري البحري.

وتابع الوزير، عبر تقنية التصوير عن بعد، عملية استزراع مليون وحدة على مستوى مستثمرة “أكواروشي”. التي تتربع على مساحة 30 هكتار.

وتعتبر ولاية بومرداس رائدة في هذا المجال حيث يرتقب زراعة حوالي 10 مليون وحدة من صغار السمك خلال هذا الموسم.

كما تابع الوزير عرضا حول شعبة تربية المائيات بولاية بومرداس، حيث أكد على ضرورة إعطاء دفعة قوية لهذه الشعبة خلال الثلاث سنوات القادمة. من أجل الوصول إلى سد العجز في إنتاج السمك وجعله في متناول القدرة الشرائية للمواطنين.