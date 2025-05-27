تدشين سفينتين جديدتين لصيد التونة من صنع جزائري

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة اليوم رفقة وزير النقل السعيد سعيود على مراسم تدشين سفينتين جديدتين.

السفينتان الجديدتان مخصصتان لصيد التونة في أعالي البحار، من صناعة جزائرية 100 بالمائة.

وجرت مراسم التدشين بميناء الجزائر بحضور عدد من إطارات ومهنيي القطاعين.

وتحمل السفينتان اسمي “زمالة الأمير عبد القادر” و”الشهيد عبان رمضان”، وتُعدّان أكبر سفينتين لصيد التونة .

وتم إنجاز هاتين السفينتين، اللتين ستشاركان في حملة صيد التونة الحمراء لسنة 2025، بسواعد جزائرية بمعدل إدماج وطني يفوق 75%.

وبهذه المناسبة، أكد السادة الوزراء أن بناء هذا النوع من السفن محليا يُعد مكسبا كبيرا للإقتصاد الوطني و خطوة هامة في مسار تطوير قدرات البلاد في هذا المجال.

كما أعطى الوزراء إشارة انطلاق حملة صيد التونة الحمراء لسنة 2025، التي تمتد من 26 ماي إلى غاية 1 جويلية.

وتشارك الجزائر فيها بـ39 سفينة من أجل اصطياد حصة تقدر بـ2047 طناً وفقاً للاتفاقيات الدولية المنظمة لنشاط صيد هذا النوع من الأسماك.