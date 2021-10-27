تدشين طريق سريع جديد في غليزان

أشرف وزير الأشغال العمومية، اليوم الأربعاء، على تدشين الطريق الذي يربط غليزان بالطريق السيار شرق غرب على مسافة 28 كلم.

وحسب بيان للوزارة، أسدى كمال ناصري تعلميات منها إطلاق عملية التشجير على حواف الطريق بُغية إعطاء بُعد جمالي والحفاظ على الطريق من انجراف التربة.

كما شدد الوزير على ضرورة إنجاز محطتين للخدمة على الأقل لمستعملي الطريق.

وجاء هذا التدشين تزامنا لذكرى إندلاع الثورة التحريرية أول نوفمبر 1954.

وأشار بيان وزارة الأشغال العمومية، إلى أن هذا الطريق، أُنجز بسواعد جزائرية.

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