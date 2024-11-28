تدشين عدة مرافق صحية.. وزير الصحة في زيارة عمل إلى قسنطينة

يقوم وزير الصحة عبد الحق سايحي بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية قسنطينة. للوقوف على واقع القطاع بالولاية وتدشين عدد من المرافق الحيوية.

الزيارة تأتي في إطار البرنامج المسطر من قبل الوزارة الرامي إلى تحسين نوعية و جودة الخدمات الصحية لتتلاءم وإحتياجات الساكنة. حيثي سيقوم وزير الصحة بتدشين و معاينة بعض الهياكل الصحية. على غرار تدشين المؤسسة الإستشفائية الخاصة أفيسان 68 سرير “إستثمار خاص”. وتدشين مركز التشخيص الطبي القسنطيني ببلدية قسنطينة “إستثمار خاص”. بالإضافة كذلك إلى تدشين العيادة متعددة الخدمات فضالي الشريف بالمدينة الجديدة على منجلي، ومعاينة مشروع تحويل هيكل 262 محل لمستشفى 200 سرير، من أجل تدعيم الخدمات الصحية بالمدينة الجديدة علي منجلي.

كما سيدشّن مركز مكافحة السرطان بالمركز الإستشفائي الجامعي بن باديس بلدية قسنطينة، تدشين مصلحة حديثي الولادة بمستشفى الأم و الطفل 75 سرير بحي سيدي مبروك بلدية قسنطينة. ناهيك عن معاينة المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب سابقا، المراد إستغلاله كمصالح إستشفائية تابعة للمركز الإستشفائي الجامعي بن باديس ببلدية قسنطينة، وزيارة المؤسسة الإستشفائية الخاصة إبن رشد 120 سرير “إستثمار خاص” بحي بو الصوف بلدية قسنطينة.

كما سيغتنم الوزير الفرصة هذه لإسداء تعليمات تخص سير المصالح الصحية بالولاية خاصة الاستعجالات و تعزيز الأنشطة الطبية و الوقائية. و جعل ولاية قسنطينة قطب صحي و طبي خاصة بعد استلام المشاريع المختلفة. التي هي في طور الإنجاز سواء تعلق ذلك بالهياكل او المعدات الطبية المزمع إستلامها خلال سنة 2025.

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