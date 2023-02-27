تدشين عيادة خاصة للجراحة العامة والتوليد بتيارت

أشرف وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، رفقة والي ولاية تيارت، على تدشين ووضع حيز الخدمة عيادة طبية جراحية خاصة للدكتور بوزيان عبد القادر.

وحسب بيان للوزارة، تظم هذه العيادة، التي تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية، ثلاثة أجنحة للجراحة العامة.

كما عاين وزير الصحة، مشروع إنجاز المركز الجهوي لمكافحة السرطان بقدرة استيعاب تتراوح ما بين 190 إلى 236 سرير.

وحسب بيان للوزارة، إستمع الوزير إلى الشروحات المقدمة من قبل المسؤولين. مسديا جملة من التوجيهات التي تؤكد على ضرورة تسليم المشروع في الآجال المحددة.

وكذا تزويده بمختلف التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة بالنظر الى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المشروع.

ومن شأن هذا المستشفى، أن يعود بالمنفعة على سكان الولاية وكذا الولايات المجاورة لها. ومنه تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويظم المركز الجديد، الذي بلغت نسبة الاشغال به 85 بالمائة، 3 هياكل رئيسية تتمثل في جناح “أ” الذي يتكون من طابق أرضي زائد طابقين و يظم 13 قاعة للفحص.

أما الجناح “ب” فخصص للجراحة والتصوير الطبي. بالإضافة الى مخبر لتتراوح قدرة الاستيعاب بهذا الجناح ما بين 74 إلى 79 سرير.

وبخصوص الهيكل الثالث فيظم طب العلاج الكيماوي ومستشفى يومي بقدرة استيعاب ما بين 116 و157 سرير. كما تضمنته البطاقة التقنية للمشروع.