تدشين فندق 5 نجوم بوهران.. وزيرة السياحة تحث على خفض الأسعار

أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، اليوم السبت، على تدشين فندق دوبل أش، في وهران، التابع للقطاع الخاص والمصنف بخمس نجوم.

وجاء ذلك، على هامش زيارة عمل وتفقد، قادت الوزيرة اليوم، إلى ولاية وهران، حيث أكدت أن قطاعها يسعى الى افتتاح أكبر عدد من المؤسسات الفندقية. مما يسمح بخلق تنافسية وبالتالي خفض في الأسعار خدمة لقطاع السياحة والعائلات الجزائرية.

ويقع هذا الفندق بشارع العربي بن مهيدي بوسط مدينة وهران يتكون من 152 غرفة و45 جناح بطاقة استيعابية قدرها 392 سرير، وعدة لواحق.

وحسب بيان للوزارة، تم تدشين الفندق، بمبلغ استثمار يقدر بألف وثمانمائة (1800) مليون دج، ويوفر 108 منصب شغل.

وخلال زيارة الوزيرة لمختلف أجنحة الفندق، ألحت على ضرورة توفير خدمات سياحية ذات جودة. كما حثت على الترويج للمنتوج السياحي للمنطقة عبر مختلف الوسائل.

وطلبت الوزيرة من صاحب هذا الفندق ذو الخمس نجوم مراعاة الاسعار المطروحة خدمة للسوق السياحي. باعتباره موجه لنمط سياحة الاعمال والسياحة الاصطيافية.

كما أكدت الوزيرة على الجودة العالية لهذه المنشأة والتي تستقطب اضافة الى الزائريين الوطنيين. سواح اجانب وعدد كبير من الجالية الوطنية القادمة من الخارج.

وألحت الوزيرة على الاستعانة باليد العاملة المؤهلة خاصة تلك التي استفادت من تكوين على مستوى المؤسسات المتخصصة في السياحة. خاصة ان قطاعها الوزاري يحصي عدد من مؤسسات التكوين المتخصصة موزعة عبر كامل التراب الوطني تمثله في غرب البلاد ملحقة المعهد الوطني للفندقة والاطعام بتلمسان.

كما أضافت الوزيرة توجيهات خاصة بضرورة الاعتماد على الرقمنة في تسيير الفندق وتنظيم عمليات الحجوزات.

وفي قاعة المحاضرات لفندق دوبل، استمعت الوزيرة والوالي والوفد المرافق لهما الى عرض قدمه المدير الولائي للسياحة والصناعة التقليدية بتقديم عرض مفصل.

المؤهلات السياحية التي تزخر بها ولاية وهران

وتضمن العرض، مختلف المؤهلات السياحية التي تزخر بها هذه الولاية الساحلية. حيث تحصي هذه الولاية في هذا المجال شريط ساحلي بطول 266 كلم، يضم 36 شاطئ. منها 35 شاطئ مزود بمخطط بتهيئة، من ضمن هذه الأخيرة 32 شاطئ مسموح للسباحة.

بالإضافة إلى 5 موارد حموية منها مورد واحد مستغل (حمام عين الترك). وأربعة غير مستغلة (عين سلامة، عين فرنانين، عين مداغ، حفر مرسى الكبير).

وكذا 10 مسار سياحي منها 9 مناطق للتوسع السياحي، منطقة واحدة تم المصادقة على مخطط تهيئتها فيما تبقى 7 أخرى قيد الدراسة ومنطقة مقترحة.

بالإضافة إلى 35 منطقة أثرية، و3 مواقع ومحميات طبيعية، و11 مسطحا مائيا “بحيرات، سدود، وديان….”.

كما تحصي هذه الولاية 216 مؤسسة فندقية بطاقة استيعابية كلية قدرها 22196 سرير. منها 08 فنادق مصنفة بخمسة (05) نجوم، توفر هذه الفنادق 5731 منصب شغل.

كما تحصي الولاية 428 وكالة سياحية توفر 856 منصب عمل، توفر و5 أدلاء سياحيين.

وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية، فتحصي ولاية وهران 18875 حرفي، 16 مؤسسة حرفية و60 تعاونية حرفية. ولها هيكلين مخصصين للحرفيين هما دار الصناعة التقليدية ومركز الصناعة التقليدية.

وأكدت الوزيرة أن كل هذه المؤهلات تجعل من هذه الولاية مركز جذب واهتمام لعدد كبير من المستثمرين. حيث تتميز بقدرات كبيرة فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية وسياحة الاعمال.

كما عرفت السياحة الرياضية رواجا فيها مؤخرا، ومن أهم المواقع السياحية للولاية نجد حصن وقلعة سانت كروز. ساحة أول نوفمبر، واجهة البحر، حلبة الثيران.

بالإضافة إلى إمكانيات كبيرة في مجال الصناعة التقليدية، وهو ما أهلها لتصنف من طرف هيئة اقليمية في مجال السياحة. كأحسن مدينة سياحية في افريقيا.