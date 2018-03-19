تدشين قاعة سينما 8 ماي 1945 ببجاية

وتزامن تدشين هذه القاعة مع الذكرى 19 مارس المصادف لـعيد النصر.
شهدت اليوم ولاية تبسة افتتاح عيادة جديدة متخصصة في أمراض الكلى وتصفية الدم.
وحسب مصادر النهار، فإنّ العيادة قام بتدشينها والي الولاية مولاي عطا الله الذي…
أشرف اليوم والي الطارف على عملية تزويد 80 عائلة بالغاز الطبيعي في بلدية السوارخ الحدودية.
وحسب مصادر "النهار"، أنّ 200 عائلة في بلدية بوثلجة أيضا استفادت…
أمرت محكمة البليدة بإيداع مروّج مخدرات يبلغ من العمر 39 سنة، محل أمر بالقبض ،رهن الحبس المؤقت.
وجاء توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة فرار،…
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