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تدشين قاعة سينما 8 ماي 1945 ببجاية

فن وثقافة
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تدشين قاعة سينما 8 ماي 1945 ببجاية قاعة 8 ماي 1945
بقلم إيمان ض

أشرف اليوم السبت والي ولاية بجاية بتدشين قاعة للسينما حملت اسم “8 ماي 1945” بخراطة.

وتزامن تدشين هذه القاعة مع الذكرى 19 مارس المصادف لـعيد النصر.

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