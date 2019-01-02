تدشين محطتين لتصفية المياه المستعملة قريبا بالبليدة

ستدخل محطتين لتصفية المياه المستعملة حيز الخدمة قريبا، بولاية البليدة، واللتين ستساهمان في ضمان الأمن الصحي وحماية المحيط.

وحسب مدير الديوان الوطني للتطهير، حسين بن معطار، اليوم الأربعاء، أن المشروع الأول يقع ببلدية بن شعبان.

وسيغطي 7 بلديات، منها بوفاريك ووادي العلايق وبني تامو والصومعة.

كما ستدخل محطة بني مراد حيز الخدمة خلال الفترة القادمة، وستتكفل بتصفية المياه المستعملة الخاصة ببلديات بوعرفة وأولاد يعيش وبني مراد والبليدة.

بالإضافة إلى برمجة مشاريع مستقبلية مماثلة، والتي ستساهم في حماية مختلف وديان الولاية من التلوث.

وأكد حسين بن معطار أنه سيتم القضاء على حفر الصرف الصحي.

هذه الحفر الموزعة عبر عدد من بلديات الولاية، نظرا لما تشكله من خطر على البيئة والصحة العمومية.