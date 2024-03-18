تدشين مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش ببرج بوعريريج

قام وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة والي ولاية برج بوعريريج، كمال نويصر، بتدشين مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش.

وكشف زيتوني خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية برج بوعريريج، عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الري. للنظر في جميع التراخيص المسلمة للوحدات الانتاجية للمياه المعدنية، مشددا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والمعايير التقنية والعلمية، لحماية المستهلك.

يشار أن وزير التجارة وترقية الصادرات حل بولاية برج بوعريريج في زيارة عمل ، حيث كان في استقباله والي الولاية كمال نويصر بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء اللجنة الأمنية ونواب الولاية بالبرلمان بغرفتيه .

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