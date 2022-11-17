تدشين مختبر للطاقة الشمسية وإنجاز محطة كهروضوئية بورقلة

أشرف كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، والرئيس التنفيذي لمجمع ”ايني”، اليوم الخميس، على تدشين مختبر متخصص في الطاقة الشمسية ببئر ربع شمال بحوض بركين في ورقلة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان للشركة الوطنية للمحروقات، تم كذلك وضع حجر الأساس لمحطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقوة 10 ميغاوات.

ويهدف مختبر الطاقة الشمسية “سولار لاب” إلى دراسة مختلف أنواع الألواح الكهروضوئية. في بيئة تتميز بمعدلات إشعاع شمسي جد عالية.

كما سيعمل المختبر على جمع البيانات ودراستها من أجل التوصل إلى تكنولوجيات أكثر نجاعة في هذا المجال.

وسيكون مختبر الطاقة الشمسية مفتوحا على الجامعات والمؤسسات العمومية لأغراض البحث.

وبالنسبة لمجمع سوناطراك، يكتسي هذا المخبر قيمة استراتيجية هامة في ترقية وتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر.

وفيما يخص المحطة الكهروضوئية “2 BRN”، فسيتم انجازها بالقرب من المحطة الكهروضوئية الأولى “1 BRN” التي تم تدشينها في 2018.

ويهدف انشاء هذه المحطة إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية الهائلة التي تزخر بها المنطقة.

كما ستساهم من خلال ربطها بالمحطة الكهروضوئية الأولى “1 BRN” في تزويد منشآت حقل بئر ربع شمال من خلال توليد 10 ميغاوات إضافية من الطاقة الكهربائية.

هذا ومن المرتقب إنجاز محطة ثالثة على مستوى موقع الإنتاج ”منزل لجمات شرق” بحوض بركين، حسب ذات المصدر.

وأكدت سوناطراك بأن أشغال هذا المشروع ستنطلق خلال سنة 2023، بالشراكة مع مجمع ”ايني”.

وتعمل سوناطراك من خلال إنشاء هذه المشاريع التطويرية على ”تعزيز الإنتاج الوطني من الطاقة الشمسية المتجددة.

وبالتالي تنويع مصادر الطاقة بهدف التقليص من البصمة الكربونية الناتجة عن انشطتها.