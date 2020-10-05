تدشين مرافق شرطية جديدة بمدينة جانت

أشرف المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، رفقة والي إليزي مصطفى آغامير بتدشين مرافق شرطية جديدة بجانت.

وحسب بيان لذات المصلحة، تمثلت هذه المرافق الشرطية في مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحي افري بمدينة جانت، ومقر الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية بجانت.

بالإضافة إلى قاعدة الحياة بمطار تيسكا جانت، التي سميت بإسم المجاهد “مشار أقود”، حيث كُرمت أسرته بالمناسبة من طرف السيد المدير العام للأمن الوطني.

وتأتي هذه الانجازات الشرطية لتعزيز الأمن والطمأنية وترقية نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن بجانت، التي تزخر بمواقع أثرية وسياحية يقصدها السواح الأجانب.

خصوصا وإن النسيج العمراني لهذه المدينة، يشهد توسعا ملحوظا زاد من عدد المجمعات السكنية بالمدينة.

وبذه المناسبة، شدد المدير العام للأمن الوطني على تسخير كل الطاقات والإمكانيات لمواصلة الجهود للتكفل بانشغالات المواطنين، ومحاربة كل أشكال الجريمة.

ويأتي ذلك، بالتنسيق الواسع مع الشركاء الأمنيين والسلطات القضائية المختصة.

كما دعا ذات المسؤول، إلى توسيع دائرة النشاط التوعوي الذي تقوم به مصالح الشرطة بالولاية، بإشراك القطاعات المعنية والمجتمع المدني في كل المبادرات والحملات التحسيسية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.