تدشين مرافق صحية.. وزير الصحة في زيارة لأم البواقي

يقوم وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية أم البواقي.

وتندرج هذه الزيارة في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة لتقريب الخدمة الصحية من المواطن. من خلال عصرنة الهياكل، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، وتعزيز الموارد البشرية، بما يضمن تغطية صحية شاملة .

ويتضمن برنامج الزيارة عدّة محطات هامة، تشمل مؤسسات صحية عمومية وخاصة، حيث سيقوم الوزير بـزيارة تفقدية للمؤسسة الاستشفائية العمومية “الدكتور صالح زرداني”. زيارة تفقدية للمؤسسة الاستشفائية العمومية “محمد بوضياف”. بالإضافة كذلك إلى زيارة تفقدية للمؤسسة الإستشفائية العمومية “ابن سينا”.

وسيعاين وزير الصحة العيادة الخاصة “نوميديا سيفاكس” التي تضم وحدة متخصصة في القسطرة القلبية. ما يعكس اهتمام الوزارة بتشجيع الاستثمار الصحي الخاص وتوسيع العرض الصحي التخصصي على المستوى المحلي.

كما سيدشّن وزير الصحة العيادة الخاصة “ابن سراج” ، التي تمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمنطقة. من خلال المساهمة في تخفيف الضغط عن المؤسسات العمومية. تدشين المؤسسة الاستشفائية العمومية “مصطفى بن بولعيد”. وهي منشأة جديدة من شأنها تعزيز قدرات الولاية في مجال الإستشفاء والتكفل العلاجي.