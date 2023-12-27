تدشين مركز البيانات لجامعة التكوين المتواصل

أشرف مدير جامعة التكوين المتواصل، البروفيسور يحى جعفري، اليوم الأربعاء، على تدشين مركز البيانات للجامعة DATA CENTER.

وتلقى الحاضرون، أثناء عملية التدشين عرضا وافيا عن التجهيزات التي يتوفر عليها المركز.

وقام المسؤول التقني عن المشروع بعرض مزايا التجهيزات المعتمدة في المركز خاصة وأنها تجهيزات ذات معايير دولية بقدرات فائقة الجودة في تسيير الموارد الالكترونية.

كما تسهل آداء وسرعة الولوج إلى الأرضيات التعليمية وإدراج أرضيات جديدة بكل سهولة من جهه أخرى.

وتكمن خصوصية هذا المركز في تجهيزاته الفائقة الاداء والتي تعد قيمة مضافة لجامعة التكوين المتواصل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كونها تجهيزات تمكن من حماية المعلومات وتسهيل وسرعة الاداء وآنية ارسال المعلومات بشكل تلقائي.

للاشارة فان التكنولوجيا المتقدمة المعتمدة في مركز البيانات لجامعة التكوين المتواصل تمكنها من تطابق خدماتها مع شهادة الجودة ايزوISO.

وأكد مدير جامعة التكوين المتواصل على أهمية الحدث بالنسبة لجامعة التكوين المتواصل ووجوب تثمينه من خلال نقل الخبرات.

ويأتي هذا، عن طريق سلسلة التكوينات والمتابعة التقنية لمهندسي وتقني جامعة التكوين المتواصل. لتمكينهم من التحكم في مختلف مكونات مركز البيانات.